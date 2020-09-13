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Bahçe kavgasında korkunç son! Genç kadını sopa ve kürekle döverek öldürdüler

Tüyler ürperten cinayet vakası 'in Burhaniye ilçesine yaşandı. Miras kalan bahçeyi paylaşamayan kardeşler arasında kavga çıktı. Eşi Ramazan D.yi korumak ve kavgayı ayırmak isteyen 2 çocuk annesi Çiğdem D., kayınpederi ve kayınbiraderlerinin sopa ve kürekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 16:16 Son Güncelleme: 13.9.2020 16:21 ABONE OL
Bahçe kavgasında korkunç son! Genç kadını sopa ve kürekle döverek öldürdüler

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde kardeşler arasında, evlerinin bahçesinin kullanımı nedeniyle kavga çıktı. Eşi Ramazan D.'nin (43) kavga ettiğini görüp, ayırmak için giden 2 çocuk annesi Çiğdem D. (33), kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü.

Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde baba Bahri D., miras kalan bahçeyi, kullanımı nedeniyle aralarında sürekli anlaşmazlık yaşayan oğulları Ramazan D., Ali D., ve Aykut D. arasında bölüştürdü. Dün sabah saatlerinde de köye kadastro görevlisi getirten baba, oğulları arasında bölüştürülen bahçeye kazıklar çaktırarak, işaret koydurttu.

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Daha önce de sık sık aralarında bahçe yüzünden anlaşmazlık yaşayan kardeşlerden Ramazan D.'nin eşi Çiğdem D. iddiaya göre, akşam saatlerinde çakılan kazıkları çıkardı. Bir süre sonra kazıkların çıkarıldığını gören baba Bahri D. ile oğulları Ali. D. ve Aykut D., kardeşleri Ramazan D. ile kavga etmeye başladı. Eşinin kavga ettiğini görüp, ayırmak için müdahale eden Çiğdem D., kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından kürek ve sopayla dövülerek öldürüldü. Ramazan D. ise yaralandı. İhbar üzerine mahalleye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde önlem alırken, Ramazan D., Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri D. ile oğulları Ali ve Aykut D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiğdem D.'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bahçe kavgasında korkunç son! Genç kadını sopa ve kürekle döverek öldürdüler
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