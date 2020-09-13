Bakan Selçuk'tan son dakika açıklama: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? Kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Corona virüsü salgınının erken dönemlerinden itibaren başlayan uzaktan eğitim 2020-2021 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Okullar ne zaman açılacak sorusu, yeni dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. EBA TV üzerinden devam eden eğitimlerin ardından, kısıtlı olarak okula dönüş başlayacak. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman ve hangi sınıflar okula başlayacak? İşte, okulların açılacağı tarih ve eğitim aşamalarına ilişkin detaylar...

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇINCI SINIFLAR İLE BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yüz yüze eğitim önümüzdeki Pazartesi yani 21 Eylül'de başlıyor. Velinin onayının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini belirtti.

Yazıda yüz yüze eğitime, İlişkin şu maddelere dikkat çekildi.

1: Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihinde sadece bir gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

2: Yüz yüze uyum eğimlerinin hangi gün olacağı okul yönetimince planlanacaktır.