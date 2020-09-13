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Balık halindeki su ürünlerine denetim! Polis cetvelle ölçtü, cezayı kesti

1 Eylül itibariyle av sezonu açılmıştı. Beylikdüzü'ndeki balık halinde mevzuata aykırı avlanan su ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 7 ton su ürününe el konuldu ve satıcılara 40 bin lira para cezası uygulandı.

AA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 11:15 Son Güncelleme: 13.9.2020 11:24 ABONE OL
Balık halindeki su ürünlerine denetim! Polis cetvelle ölçtü, cezayı kesti

Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki denetimde mevzuata aykırı şekilde satışa sunulan 7 ton su ürününe el konulurken sekiz kişiye toplam 40 bin lira ceza kesildi.

Balık halindeki su ürünlerine denetim! Polis cetvelle ölçtü, cezayı kesti

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla açılan av sezonuyla su ürünleri denetimi hızlandı.

Balık halindeki su ürünlerine denetim! Polis cetvelle ölçtü, cezayı kesti

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ortak denetim gerçekleştirdi.

Balık halindeki su ürünlerine denetim! Polis cetvelle ölçtü, cezayı kesti

Denetimde balıkların belirlenen boy kriterlerine uygun olup olmadığı incelendi. Bu çerçevede, 360 kasa istavrit, 47 kasa lüfer, 5 kasa tekir, 11 kasa kolyoz, 83 kasa bakalyaro, 12 kasa kırlangıç, 6 kasa dil, 2 adet kalkan, 3 adet sivriburun karagöze el konulurken canlı olan 1 adet ıstakoz denize bırakıldı.

Balık halindeki su ürünlerine denetim! Polis cetvelle ölçtü, cezayı kesti

Mevzuata aykırı şekilde satışa sunulan 7 ton su ürününe el konuldu, sekiz kişiye toplam 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Balık halindeki su ürünlerine denetim! Polis cetvelle ölçtü, cezayı kesti

El konulan su ürünlerinin mülkiyeti kamuya geçirildi.

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Balık halindeki su ürünlerine denetim! Polis cetvelle ölçtü, cezayı kesti
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