Balık halindeki su ürünlerine denetim! Polis cetvelle ölçtü, cezayı kesti

Bu kapsamda, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ortak denetim gerçekleştirdi.