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'Cenazeyi kim defnedecek?' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

Akıllara durgunluk veren olay 'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. İlçedeki devlet hastanesinde tedavi gören Kamile Kutlu isimli kadın yaşamını yitirdi. Kutlu'nun ölümünün ardından akrabaları arasında 'cenazeyi kim defnedecek?' tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken taraflar morg önünde taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Polis ekipleri havaya ateş açarak ayırabildi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 14:54 Son Güncelleme: 13.9.2020 14:55 ABONE OL
'Cenazeyi kim defnedecek?' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

'da, 'cenazeyi kimin defnedeceği' konusunda akrabalar arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polis havaya ateş edip, biber gazı sıkarak kavgayı ayırmaya çalıştı.

'Cenazeyi kim defnedecek?' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

Kavga, Kahta Devlet Hastanesi Morgu önünde meydana geldi. Önceki gün Kahta Devlet Hastanesinde tedavi gören Kamile Kutlu isimli kadın hayatını kaybetti. Morga kaldırılan şahsın cenazesini defnetmek için akrabalar arasında önceki akşam tartışma çıktı.

'Cenazeyi kim defnedecek?' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

Cenazeyi kimin defnedeceği ile başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından güvenlik görevlileri ve polis kavgaya müdahale etti.

'Cenazeyi kim defnedecek?' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Cenazeyi alıp, defnetmek için morg önüne gelen akrabalar yine tartıştı. Bu kez kavga daha da büyüdü. Taraflar birbirine tekmeler ve yumrukların yanı sıra taş ve sopalar ile saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

'Cenazeyi kim defnedecek?' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

Polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açıldı. Biber gazıyla kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

'Cenazeyi kim defnedecek?' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte taraflar kontrol altına alındı. Kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bir kişinin üzerinden tabanca çıktığı öğrenildi.

Cenazenin polis gözetiminde Kahta ilçe merkezinde defnedileceği öğrenildi.

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'Cenazeyi kim defnedecek?' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
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