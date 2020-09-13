'Cenazeyi kim defnedecek?' kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Cenazeyi alıp, defnetmek için morg önüne gelen akrabalar yine tartıştı. Bu kez kavga daha da büyüdü. Taraflar birbirine tekmeler ve yumrukların yanı sıra taş ve sopalar ile saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

