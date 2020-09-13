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Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Eylül Milli Piyango Online Çılgın sonuçları açıklandı

Loto çekiliş sonuçları dün akşam açıklandı. Çılgın çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı da şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu başlık altında 13 Eylül tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 15:50 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Rakamların tahmin edilmesi zor olduğu için, kazanılacak ikramiye tutarı her çekilişte artan Loto sonuçları, her hafta gerçekleştirilen çekilişlerde olduğu gibi, dün akşam da merak konusu oldu. Şans oyunu oynayan on binlerce vatandaş, Çılgın sonuçları kazandıran numaraları ve hızlı bilet sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki, Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu?

12 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA MOTORU

Çılgın Sayısal Loto 12 Eylül çekilişi dün akşam Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 12 EYLÜL

Çılgın 'da 12 Eylül çekilişi Online'da yapıldı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

90, 52, 71, 6, 74, 54 ve joker 48

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELERDİR?

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın oynayabilir.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Çılgın çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Loto çekilişlerini 'nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı
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