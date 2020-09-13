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’da şok korona virüs denetimi

’da polis ekipleri tarafından şok maske ve asayiş denetimi yapıldı.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 17:25 ABONE OL
Çorum’da şok korona virüs denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde, sokak ve parklarda gerçekleştirilen şok uygulama ve denetimlerde 248 araç ve 217 şahsın sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 6 kişiye maske takmamaları nedeni ile idari para cezası kesilirken, Gazi Caddesi ve civarında gerçekleştirilen denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında vatandaşlar uyarıldı. Yapılan uygulamalarda 2 sürücüye muayenesiz ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 32 TL ve toplamda 21 bin 793 TL para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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Çorum’da şok korona virüs denetimi
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