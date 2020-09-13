Dedikodu krizine koruma talebi

Kurduğu eğitim ve danışmanlık şirketi Live Consulting & Academy sahibi aynı zamanda yazar olan Sinan Ergin, şirketinde çalışan genç kadın ile problem yaşadı. Çalışanı Sinem K.'nın erkek arkadaşı Gülhan S. 'Oradan ayrılman lazım, Sinan, kadınlara iyi davranmıyor' dediği ve bunun üzerine ikili beraber olup Ergin hakkında piyasada bulanan firmalar ve çalışanlara asılsız iddialar, dedikodu, iftirada bulunarak Sinan Ergin'in saygınlığını kaybetmesini ve işlerinin aksamasına sebep olduklarını iddia etti.

'SAYGINLIĞIM ZEDELENDİ'

İş insanı, piyasada gezen dedikoduların kendisine zarar verdiğini, işlerin büyük bir oranda azaldığını ve saygınlığının zedelendiğini ifade ederek Aile mahkemesinden kendisi hakkında asılsız dedikodu ve iftira yayan Sinem K. Erkek arkadaşı Gülhan S. hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.

UZAKLAŞTIRMA YOK

Aile mahkemesine yapılan talebin ardından dosya incelendi. Mahkeme Ergin'in çalışan ve erkek arkadaşına karşı talebini olumsuz olarak sonuçlandırdı.