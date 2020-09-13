Eve giren maskeli soyguncular anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı

'BİR GÜN ÖNCE ARABAMI SATMIŞTIM, BUNU BİLEN BİRİ YAPTI'

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Emrah Ödül ise olayın yaşandığı saatlerde iş için gittiği Van'dan evine doğru yola çıktığını söyledi. Baba Ödül, "Eşimden bir telefon geldi. Eşim ve çocuklarım bağırıp, ağlıyorlardı. Önce onları sakinleştirmeye çalıştım. Biraz sakinleştirdikten sonra, bana eve iki maskeli kişinin girdiğini, kolunun kırıldığını, iki çocuğumun da elbise dolabına konulduğunu, çocuğumun boynuna bıçak dayadıklarını, 'eğer paranın yerini söylemezsen seni ve çocuklarını öldüreceğiz' diye tehdit ettiklerini bana anlattı. Eşim de mecbur kalarak paranın yerini söylemiş. Maskeli 2 kişi, olaydan bir gün önce sattığım aracımın parasını yani 85 bin TL'yi alıp, geldikleri gibi bahçe duvarından kaçıp, gitmişler. Olaydan bir gün önce arabamı sattım. Bunu bilen biri yapmıştır. Aracımı sattığımı biliyor. Evde olmadığımı da biliyor. Yani bunu bilen biri yapmıştır. Benim hiç kimseyle ilgili bir husumetim yok. Bunu bilen biri yaptı. Bu soyguncuların yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi.