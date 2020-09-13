Fatih'te akılalmaz olay! Otobüsün altına girmek isterken mahsur kaldı

Aksaray Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde park halindeki bir tur otobüsünün altında yabancı uyruklu bir kişinin sıkıştığı görüldü. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kurtarmada başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri hava kompresörü ile otobüsü yerden yükselterek kurtarma çalışmasına başladı.