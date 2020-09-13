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'te akılalmaz olay! Otobüsün altına girmek isterken mahsur kaldı

'te  yabancı uyruklu bir kişi, tur otobüsünün altına girmek isterken mahsur kaldı. Park halindeki bir tur otobüsünün altında yabancı uyruklu bir kişinin sıkıştığı görüldü. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kurtarmada başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 13:02 Son Güncelleme: 13.9.2020 13:08 ABONE OL
Fatih'te akılalmaz olay! Otobüsün altına girmek isterken mahsur kaldı

Aksaray Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde park halindeki bir tur otobüsünün altında yabancı uyruklu bir kişinin sıkıştığı görüldü. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kurtarmada başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri hava kompresörü ile otobüsü yerden yükselterek kurtarma çalışmasına başladı.

Fatih'te akılalmaz olay! Otobüsün altına girmek isterken mahsur kaldı

Yerden yükselen otobüs, takozlarla sabitlenirken bir itfaiye görevlisiyle sağlık çalışanı otobüsün altına girdi. Otobüsün altındaki bölümde sıkışan kişi, görevliler tarafından çıkartılarak ambulansla en yakın hastaneye götürüldü.

Fatih'te akılalmaz olay! Otobüsün altına girmek isterken mahsur kaldı

Kişinin yurt dışına kaçmak için otobüsün altındaki boşluğa girmek istemiş olabileceği öne sürüldü.

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Fatih'te akılalmaz olay! Otobüsün altına girmek isterken mahsur kaldı
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