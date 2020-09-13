Kappa Tur'da akılalmaz olay! Rehberi 'hırsızlıkla' suçlayıp dövdüler

İstanbul Şişli'de bulunan Kappa Tur isimli ünlü şirkette ilginç bir olay meydana geldi. 31 yıllık rehber Mesut K., 31 kişilik Paris turunda şirket kaynaklı yaşadığı aksaklık nedeniyle ürettiği çözüm sonrası 'komisyonu ver' tehditlerine maruz kaldığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Müşteki rehber, 220 Euro haksız para istendiğini, vermediği için hakaret ve darp edildiğini iddia etti.

OTEL OLMASI GEREKENDEN 30 KM UZAK

Rehber Mesut K. yaşadığı skandal tehdit ve şiddeti savcılığa sunduğu dilekçede şu şekilde anlattı: "1989 Yılından beri İstanbul Rehberler odasına bağlı olarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışı profesyonel tur rehberliği yapmaktayım. Harbiye Merkezli Kappa Tur Seyahet Acentası ile Paris-Benlux 8 gece konaklamak 31 kişi ile tur yaptım. Ancak tur esnasında tur için ayarlanan Paris ve Amsterdam'daki otellerin tura katılanlarla yapılan sözleşmeler 15-20 km olması gerekirken otellerin Paris, Amsterdam, Lüksenburg ve Bürüksel şehirlerinde ve en az 50-60 km uzaklıkta olması, Paris'teki grevler nedeni ile 4 trenden 3'ünün çalışmaması sebebi ile sorun çıktı.

KİŞİ BAŞI 10 EURO İLE ÇÖZÜM ÜRETTİ

Bu durumu Whatsapp mesajı ile Kappa Tur'a bildirdim. Ama bana dönüş yapmadılar. Ben de Tur katılanlarının Kappa Tur'a ilişkin şikayetlerinin sona erdirmek ve yapılan hatayı kapatmak için özel minibüsler tutmak zorunda kaldım. İsteyenler kişi başı 10 Euro minibüs şoförüne ödeme yaparak bu servisten yararlandılar ve tur sonrası ayrıntılı ve belgeli olarak acenteye izahat yapabilmek için bu hizmetten yararlananların isim ve soyadı ile imzalarını aldım.

"KOMİSYON ALDIN, 220 EURO VER"

Türkiye'ye döndükten sonra tur sonunda almış olduğum Tur avansı ile tur esnasında satılmış olan ekstra turlardan kazanılan 595 Euro'yu vermek ve 8 gün çalışmama karşı olan hakedeşim için 11 Şubat 2020 tarihinde saat sabah 10.00 civarında Kappa Tur'un Harbiye ofisine gittim. Ancak Ofiste bulunan acenta yetkilisi ve aynı zamanda acenta sahibinin kardeşi olan Orhan İ. tutulan özel minibüslerden komisyon almış olmam gerektiğini ileri sürerek tarafımdan ek olarak 220 euro haksız ücret istedi.

MASANIN ÜZERİNE VURMAYA BAŞLADI""

Minibüs ücretlerini tura katılanlar bizzat ödediğinden ve hiçbir komisyon almadığımdan ben de bunu şiddetle reddettim. Acentadan çıkmak istediğimi belirterek odadan dışarı çıkmak istememe rağmen Acenta Yetkilisi 2-3 defa bu parayı ödemek zorunda olduğumu, bunu ödemediğim takdirde kendi bürosundan çıkamayacağımı, bana bağırarak oturmamı, bu ücreti ödemek zorunda olduğumu ve ceza verdiğini agresif ve kaba bir şekilde masanın üzerine vurarak defalarca istedi.

KÜFÜR VE HAKARET

Cebime girmemiş olan 220 euroyu hiçbir şekilde ödemeyeceğimi, işimin bittiğini söyleyerek çıkmak istedim. Benim dışarı çıkmamı Orhan İ. kapının önüne geçerek engelledi. Özel bürosunun önünde 5-6 kişinin kapı önünde beklediklerinin farkına vardım. Bu arada Acenta sahibinin babası Demir İ. odaya girerek benim hırsız olduğumu söyleyerek bana hitaben küfür etti ve hakaret içerikli sözler sarfetti.

"BU ODADAN ÇIKAMAZSIN"

Buradan bu ücreti ödemeden çıkamayacağımı söyleyerek 'Bu odadan ödemeden çıkamazsın' şeklinde tehdit savurdu ve hatta 3-4 defa Orhan beyin odasına girmeye çalışmasına karşılık Orhan beyin uyarısı ile dışarıya çıkartıldı. Orhan bey ve odasının önündeki kişilerin odadan çıkmamı önlediği için büyük korku ve stres yaşadım ve Orhan bey ile babasının sakinleşmesini umarak beklemek zorunda kaldım.

Şüphelilerin şahsıma yönelik hakaret ve tehditlerinin sona ermeyeceğini anlayınca, son kez Orhan beye bu ücreti ödemeyeceğimi beyan ederek, 31 yıllık tur rehberi olarak böyle bir durumla karşılaşmadığımı, güvenilir bir tur rehberi olmasam bunca yıl bağımsız rehber olarak bu işi yapamayacağımı, kendilerinin isterse polise gidip şahsımdan şikâyetçi olabileceğini söyledim.

DARP RAPORU ALDI

Tam odadan çıkarken oda çıkışında Demir İ. bana yumrukları ile vurmaya başladı. Bu arada kapı önünde bulunan kişiler tarafından da sözde ayırma bahanesi ile 2 veya 3 yumruk daha yüzüme atıldı. Bu arada kendimi korumak amacı ben de etrafa el kol hareketleri yaptım. Bu aşamada Orhan İ. odasına beni alarak kapıyı kapattı ve ortalık sakinleştikten sonra yaklaşık saat 12.45-13.00 sularında çıkıp gitmeme izin verdi. Dışarı çıktıktan sonra polise gittim. Darp ve cebir raporu aldım"

YARGILANACAKLAR

Şikayet dilekçesi ardından olayla ilgili soruşurma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede Tur şirketi sahipleri Demir İ., Orhan İ., Mustafa B. ve Pembe G.'nin 'Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak', 'Birlikte Tehdit', 'Basit Yaralama', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Hakaret' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, iş yerindeki kamera kaydının polis tarafından incelendiği ve tutanak düzenlendiği kaydedildi. Tur rehberi olarak çalışan müştekinin Paris - Benlux 8 gece konaklamalı 31 kişi ile yaptığı turda cebine fazladan 220 Euro koyduğunu söyleyerek suçlandığı kaydedildi. Bunu söyleyen şüphelilerin bu parayı almak için müştekiyi 10.00 ile 13.00 arasında zorla iş yerinde tuttukları ve bu sırada bu ücreti ödemeden iş yerinden çıkamayacağını tehdit ile söyledikleri kaydedildi. Şüpheli Demir İ.'nin müştekiye yönelik olarak sinkaflı sözler de söylediği ve Mesut K.'nin söz konusu parayı ödemeyeceğini ısrarla söylemesi üzerine şüphelilerin müştekiyi yumruklar ile darp ederek serbest bıraktıkları ve olayın bu şekilde cereyan ettiği anlatıldı.

Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.