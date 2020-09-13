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Korona önlemlerinden kodu nedir ve nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı'ndan HES kodu alma genelgesi!

kodu alma işlemi ile ilgili bir genelge yayımlandı. tarafından 83 milyonun kullanımına sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması, corona virüs salgınının erken dönemlerinden itibaren kullanılmaya başlanmıştı.Uçakla yolculuk şartları ve tarafından getirilen sınav kuralları arasında yer alan HES kodunun birçok alanda kullanımı zorunlu. Peki, İçişleri Bakanlığı HES kodu genelgesine göre, HES nerelerde zorunlu ve HES kodu nasıl alınır? İşte, adım adım HES kodu alma işlemi...

Giriş Tarihi: 13.9.2020 09:49 Son Güncelleme: 13.9.2020 09:51 ABONE OL
Korona önlemlerinden HES kodu nedir ve nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı'ndan HES kodu alma genelgesi!

kodu alma işlemi birçok vatandaş için merak konusu oldu. Uçakla, otobüsle ve trenle seyahat için zorunlu hale getirilen HES kodu, sınavlarına girerken de isteniyor. Peki, HES kodu nedir ve nasıl alınır? Öncelikle Hayat Eve Sığar Uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Sonsrasında, HES kodu talebi oluşturma işlemi, adım adım aşağıda yer almaktadır. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre HES kodunun zorunlu olduğu yerler ve HES kodu alma ekranı....

HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile beraber şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında HES kodu uygulamasının zorunluluğu hatırlatıldı. Bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediğinden gelen şikayetlerle beraber bu genelgenin yayınlandığı ifade edilirken alınan tedbirler şu şekilde açıklandı…

Korona önlemlerinden HES kodu nedir ve nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı'ndan HES kodu alma genelgesi!

HES KODU NASIL ALINIR?

kodu, "" mobil uygulaması üzerinden " işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından " kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

Korona önlemlerinden HES kodu nedir ve nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı'ndan HES kodu alma genelgesi!

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

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Korona önlemlerinden HES kodu nedir ve nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı'ndan HES kodu alma genelgesi!
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