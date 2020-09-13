Korona önlemlerinden HES kodu nedir ve nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı'ndan HES kodu alma genelgesi!

HES kodu alma işlemi birçok vatandaş için merak konusu oldu. Uçakla, otobüsle ve trenle seyahat için zorunlu hale getirilen HES kodu, ÖSYM sınavlarına girerken de isteniyor. Peki, HES kodu nedir ve nasıl alınır? Öncelikle Hayat Eve Sığar Uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Sonsrasında, HES kodu talebi oluşturma işlemi, adım adım aşağıda yer almaktadır. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre HES kodunun zorunlu olduğu yerler ve HES kodu alma ekranı....

HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile beraber şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında HES kodu uygulamasının zorunluluğu hatırlatıldı. Bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediğinden gelen şikayetlerle beraber bu genelgenin yayınlandığı ifade edilirken alınan tedbirler şu şekilde açıklandı…