Kum fırtınası korkuttu

Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat dün saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatlı'da kum fırtınası ile birlikte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Gökyüzü karanlığa büründü. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Kum fırtınası Ankara mekezde de kısmen etkili oldu. Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Son dakika: Ankara'da korkutan kum fırtınası! Gökyüzünü devasa bir toz bulutu kapladı! İşte görüntüler | Video