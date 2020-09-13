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dağda susuz kalan oğlağa su içirdi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'te devam eden operasyonunda 'in bir hareketi gören herkesi duygulandırdı. Dağda kaybolduğu anlaşılan keçi, su içirildikten sonra bakım için askeri birliğe götürüldü.

AA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 21:13 Son Güncelleme: 13.9.2020 21:21 ABONE OL
Mehmetçik dağda susuz kalan oğlağa su içirdi

Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt'te devam eden "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu"nda görevli bir askerin dağda susuz kalan bir oğlağa miğferinde su içiren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı.

DUYGULANDIRAN HAREKET

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ve 1003 personelin katıldığı Yıldırım-11 Herekol Operasyonu devam ediyor. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla sürdürülen operasyonda, Mehmetçiğin doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığı ve merhameti de dikkati çekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Dağdaki Oğlağın Kaygısını Duymak" başlığıyla yapılan paylaşımda, operasyonda görevli bir Mehmetçik, miğferinden susuz kalmış bir oğlağa su içiriyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

"Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik." ifadelerine yer verilen paylaşım, sosyal medyada ilgi gördü.

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Mehmetçik dağda susuz kalan oğlağa su içirdi
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