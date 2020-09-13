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Orman yangınında terör şüphesi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 13.9.2020 ABONE OL
Orman yangınında terör şüphesi
Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisinde 9 Eylül Çarşamba günü öğlen saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan müdahaleye dün sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başlandı. Yangına 4 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile yaklaşık 400 personel müdahale ediyor. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, orman yangınında terör şüphesi olduğunu belirterek, "Yangının çıkışı çok masum değil. Kafamızda bir takım şüpheler var" dedi.
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Orman yangınında terör şüphesi
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