Padişah torunlarına komşu tehdidi

1906 yılında II. Abdülhamid döneminde Raimondo Daronco tarafından Sara Sultan'ın ikiz torunlarına yapılan Faik ve Bekir Bey yalısı olarak bilinen tarihi eser yalıda korku dolu anlar yaşandı. Avukat Banu O. ve Özlem O. büyük babalarından mirasından kalan tarihi eser yalıda ikamet ediyorlardı. Yalının tarihi eser olması sebebiyle tadilata izin verilmediği için dedeler iki yalı arasındaki geçişi kapatamamışlardı. Yalı ikiz torunlar düşünülerek inşa edildiği için bitiş iki villa deniz balkonu, salon girişleri arasında geçişleri kolaydı. Kız kardeşlerin yan yalısında ise E.G. isimli yaşlı bir kadın ikamet ediyordu. Yaşlı kadının E.O. isimli 32 yaşındaki genç bir torunu vardı.



BIÇAKLA CAMA DAYANDI



Geçtiğimiz günlerde gece vakti çatıdan gelen sesler üzerine Banu, üst kata doğru çıktı, cama yaklaştığı esnada panjura dayanmış ve elinde 30 santimlik kesici aletle duran birini fark etti. Elindeki kesici alet ile genç kadına sert bakışlar atan gencin yan komşusu olduğunu anlayan genç kadın, büyük telaş ile ablasının yanına gitti ve polisi arayarak yardım istedi. Polis ekini gelene kadar komşularını durumu anlatan iki kardeş, gencin çatıda ve bıçaklı olduğunu söylediler.



'TAKİP EDİLİYORSUN'



Yaşadıkları ikiz yalıda korku dolu dakikalar yaşanan abla kardeş polis ekibini gelmesiyle rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, psikolojik rahatsızlığı bulunan genç adam, özel bir hastaneye yatırıldı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra avukat Banu'nun telefonu çaldı. Arayan hastanede tedavi olan genç adamdı. İddiaya göre genç, Banu'ya 'Takip ediliyorsun, dikkatli ol dedi.



KORUMA KARARI VERİLDİ



Şikayetini ardından Aile mahkemesine başvuran avukat, koruma talebinde bulundu. Mahkeme 6284 sayılı kanun gereği abla kardeşin 3 ay süreyle korunmasına karar verdi.