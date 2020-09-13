Pencereden ateş edip öldürdü

Elazığ'da bir kişi, evinin penceresinden tüfekle ateş ederek husumetlisinin eşini öldürdü. Olay, Maden İlçesine bağlı Yenibahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket B., daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabası İbrahim ve Havva Bakırdal çifti ile tartıştı. Tartışmanın ardından eve giden Şevket B. evinin penceresinden av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların hedefi olan Havva Bakırdal ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bakırdal, tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Şüpheli Şevket B. gözaltına alındı.