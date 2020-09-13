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Polislerin bile ayırmakta güçlük çektiği kavga kamerada

'de dün hareketli dakikalar yaşanmıştı. İki grup arasında çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuşurken bazıları da belinden çıkardığı kemerle karşı tarafa saldırdı. Kavgaya 4 polis memuru müdahale etmeye çalıştı ancak zorlandılar. Öfkeden gözü dönmüş şahısların tekmeleri polislere de isabet etti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 16:56 ABONE OL
Polislerin bile ayırmakta güçlük çektiği kavga kamerada

'de akrabalar arasında yumruklu, kemerli kavga yaşandı. Kavgayı 4 polis ayıramazken, olay bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polislerin bile ayırmakta güçlük çektiği kavga kamerada

İnönü Mahallesi'nde bir sitede dün saat 18.30 sıralarında akraba oldukları belirtilen 6-7 kişilik bir grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Polislerin bile ayırmakta güçlük çektiği kavga kamerada

Feci kavga, bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekmeli yumruklu kavgada, taraflardan bazıları belindeki kemerlerini çıkararak birbirlerini darp etti.

Polislerin bile ayırmakta güçlük çektiği kavga kamerada

Bu sırada ikisi trafik polisi olmak üzere dört polis, kavgayı ayırmak üzere müdahalede bulundu. Ancak polisler, tarafları ayırırken zor anlar yaşadı.

Polislerin bile ayırmakta güçlük çektiği kavga kamerada

Tarafları güçlükle birbirinden uzaklaştırmaya çalışan polisler, zaman zaman kendileri de tekme ve yumruklara maruz kaldılar. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir kadın da yumruk darbesi yedi.

Polislerin bile ayırmakta güçlük çektiği kavga kamerada

Feci kavga sırasında bir kişi de eline metal bir çubuk alarak saldırıda bulundu. Siyah tişörtlü bir kişinin de arka cebinden çıkardığı bir cisimle, beyaz tişörtlü bir kişiyi darp ettikten sonra kaçtığı görüldü.

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Polislerin bile ayırmakta güçlük çektiği kavga kamerada
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