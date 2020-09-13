Salça kazanı yüzünden oğlunu öldürdü

Bursa'da salça kazanı yüzünden çıkan tartışmada oğul babasına balta ile saldırdı, baba ise tüfekle onu vurarak öldürdü, kavgaya karışan dede ise tüfeğin tutukluk yapmasıyla kurtuldu. Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi 4. Aslı Sokak'ta dün sabah saatlerinde aile apartmanında meydana geldi. Aynı apartmanda oturan aile içinde baba Sami Yavuz (54) ile oğlu Nuri Yavuz (30) arasında salça kazanının alınması yüzünden tartışma çıktı. Nuri Yavuz babasının başına balta ile vurup darp etmeye başladı. Kanlar içinde kalan Sami Yavuz ise tüfekle oğlunun göğsüne ve ayağına ateş ederek ağır yaraladı. Nuri Yavuz hastanede yaşamını yitirdi. Sami Yavuz da hastanede tedavi altına alındı. Sami Yavuz'un oğlunun yanı sıra babasına da ateş etmeye çalıştığı ancak tüfeğinin tutukluk yaptığı öğrenildi.