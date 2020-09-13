Şişme botlarla, can yelekleriyle suçüstü yakalandılar! 157 kaçak göçmen ölümün kıyısından döndürüldü

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Fatih İlçesi'nde 10 farklı adrese eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Ülkemize sığınma amacıyla gelen veya insan tacirleri tarafından yasa dışı yollarla para karşılığında getirilen düzensiz göçmenleri insanlık dışı davranışlarla maruz bırakan ve sınır illerine sevkiyatını gerçekleştirmek üzere harekete geçen 22 kişilik bir çete operasyonla çökertildi.

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Çetenin 22 organizatörü de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde farklı ülkelerin vatandaşı olan 157 kaçak göçmen ölüm yolculukları başlamadan kurtarıldı.

DENİZ YOLUYLA GÖTÜRECEKLERDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; beş şişme bot, 14 can yeleği, beş kürek, üç bot şişirme pompası, iki bin 550 dolar ve beş bin 700 lira ele geçirildi. Kaçak göçmenleri ilk olarak sınır illerine götürmeyi planlayan çete üyelerinin söz konusu malzemelerle kaçak göçmenleri deniz yolu üzerinden Avrupa ülkelerine götürmeyi planladıkları da ifade edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan dokuz araca da el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer yedi şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Üç şüpheli ise serbest kaldı.

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