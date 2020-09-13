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Son dakika haberi: uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...

Son dakika haberi: 'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne hariç Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz , Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Kütahya, Burdur'un batısı, 'nın batı iç kesimleri, 'nın batı ve kuzey çevreleri, Eskişehir ve Çankırı il geneli ile Yozgat'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde tahmini...

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Giriş Tarihi: 13.9.2020 10:04 Son Güncelleme: 13.9.2020 10:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların ; İstanbul ve Bursa çevreleri ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesinin kuzeyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA:

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece.

İSTANBUL:

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27 derece.

İZMİR:

Az bulutlu 31 derece.

ADANA:

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer parçalı bulutlu 35 derece.

ANTALYA:

Parçalı bulutlu, öğleden sonra batısının iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece.

SAMSUN:

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.

TRABZON:

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.

ERZURUM:

Parçalı ve az bulutlu 29 derece.

DİYARBAKIR:

Az bulutlu ve açık 39 derece.

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Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...
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