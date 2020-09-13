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Haberi: ’den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü’nden, gelen değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıklarda azalmalar yavaş yavaş beklenirken, yurdun kuzey ve iç kesimlerde sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlıyor. İşte MGM tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı ve hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 13.9.2020 22:27 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

'den uyarıları gelmeye devam ediyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, yurt genelinde sıcaklık değerlerinin yavaş yavaş düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, bazı illerimizde sağanak yağışlar beklendiğini belirtildi.

İşte MGM'nin o tahminleri…

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

İşte önümüzdeki 5 günün haritası

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

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Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat
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