Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, yurt genelinde sıcaklık değerlerinin yavaş yavaş düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, bazı illerimizde sağanak yağışlar beklendiğini belirtildi.
İşte MGM'nin o tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
İşte önümüzdeki 5 günün hava durumu haritası
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