Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan güvenlik kamera görüntülerinde, adliye önündeki meydanda şüphelilerin yürüdükleri, daha sonra hızla koşarak kaçmaya başladıkları, bu sırada şüphelilerden Baran T.'nin elinde silah olduğu ve ateş ettiği görülüyor.

İstanbul Çağlayan'da Adliye önündeki silahlı çatışma dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video