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Son dakika: Adalet Sarayı'ndaki çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Çağlayan'daki adalet sarayında iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış ve korku dolu dakikalar yaşanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son dakika haberine göre silahlı çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 12:56 Son Güncelleme: 13.9.2020 13:00 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde geçen hafta meydana gelen silahlı kavga sonrasında yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Olayda silah kullanan şüphelinin ateş etme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Adalet Sarayı önündeki meydanda 9 Eylül günü, saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan cinayet davası sonrasında duruşmadan çıkan taraflar birbirlerine silah çekmişti.

Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Silahlı çatışmada ölen ve yaralanan olmazken, olay yerinde bulunan polis ekipleri, kısa sürede 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda olayın şüphelisi oldukları belirlenen şahıslardan Kadir Ç. (21) 10 Eylül'de, kargaşa esnasında tetiği çeken kişi olduğu tespit edilen Baran T. (27) ise 11 Eylül'de yakalandı.

Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Şüphelilerden Baran T.'nin Sultangazi'deki iş yerinde yapılan aramada, olayda kullandığı belirlenen silah ve boş şarjör ele geçirildi.

Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Silahın kuru sıkı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kadir Ç. ve Baran T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan güvenlik kamera görüntülerinde, adliye önündeki meydanda şüphelilerin yürüdükleri, daha sonra hızla koşarak kaçmaya başladıkları, bu sırada şüphelilerden Baran T.'nin elinde silah olduğu ve ateş ettiği görülüyor.

İstanbul Çağlayan'da Adliye önündeki silahlı çatışma dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
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