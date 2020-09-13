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Son dakika: Sağlık ocağında dehşet saçmış ve serbest bırakılmıştı... O maganda tutuklandı!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda son dakika gelişmesi yaşandı. 'in Ayvalık ilçesinde Engin Barış Kırmızıçiçek isimli şahıs, annesine aşı yaptırmak için geldiği aile sağlığı merkezinde kendisine 'aşı olmadığı' söylenince 3 hemşireyi darp edip araya giren bir vatandaşı da bıçaklamıştı. Magandanın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılması tepkilere neden olmuştu. Savcılığın itirazı üzerine Engin Barış Kırmızıçiçek tekrar gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 12:21 Son Güncelleme: 13.9.2020 12:22 ABONE OL
Son dakika: Sağlık ocağında dehşet saçmış ve serbest bırakılmıştı... O maganda tutuklandı!

'in Ayvalık ilçesinde 3 hemşireyi darp edip, onları kurtarmaya gelen hastayı da bıçaklayan Engin Barış Kırmızıçiçek (41), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: Sağlık ocağında dehşet saçmış ve serbest bırakılmıştı... O maganda tutuklandı!

Olay, Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 10 Eylül'de meydana geldi.

Son dakika: Sağlık ocağında dehşet saçmış ve serbest bırakılmıştı... O maganda tutuklandı!

Annesine zatürre aşısı yaptırmak isteyen Engin Barış Kırmızıçiçek, iddiaya göre, aşı olmadığı söylenince evden bıçak alıp geldi. Kırmızıçiçek, 3 hemşireyi dövdü, hasta olarak olay yerinde bulunan akademisyen Abdullah S. de sağlıkçıları kurtarmak için araya girdi.

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Son dakika: Sağlık ocağında dehşet saçmış ve serbest bırakılmıştı... O maganda tutuklandı!

ARAYA GİREN AKADEMİSYENİ BIÇAKLADI

Abdullah S., saldırgan tarafından bıçaklandı, hastanede tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen Engin Barış Kırmızıçiçek, serbest bırakıldı.

Son dakika: Sağlık ocağında dehşet saçmış ve serbest bırakılmıştı... O maganda tutuklandı!

Savcılığın itirazı üzerine Engin Barış Kırmızıçiçek, yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Engin Barış Kırmızıçiçek, Burhaniye Cezaevi'ne gönderidi.

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Son dakika: Sağlık ocağında dehşet saçmış ve serbest bırakılmıştı... O maganda tutuklandı!
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