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Son dakika: Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyordu! Harem Otogarı’ndaki skandal olayla ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi: İstanbul Harem Otogarı’nda bir kadının bir polis memuruna bağırması sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü sonrasında çoğu kişi polis memurunun sakin tutumunu takdir etti. Önce esnafla tartışan daha sonra polis ekiplerine zorluk çıkararak görevli memura bağıran ve küfür ettiği iddia edilen S.E. isimli kadın gözaltına alınmasının ardından, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA
DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 13.9.2020 17:00 Son Güncelleme: 13.9.2020 17:03 ABONE OL
Son dakika: Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyordu! Harem Otogarı’ndaki skandal olayla ilgili flaş gelişme

Olay, dün saat 23.45 sıralarında 'da bulunan Harem Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otogarda M.A.Z.'nin bulunduğu büfeye gelen S.E. isimli kadın telefon görüşmesi yapmak için ankesörlü kart istedi. Kartı aldıktan sonra tekrar büfeye gelen S.E., kendisine yanlış arama yaptırıldığını söyleyerek işletmedeki malzemeleri dağıtmaya başladı. Yaşanan olay sonrası çevredeki dükkan sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Son dakika: Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyordu! Harem Otogarı’ndaki skandal olayla ilgili flaş gelişme

POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu anlamak için öfkeli kadının yanına gitti. Kendisine soru soran polislere küfür ettiği iddia edilen S.E., daha sonra da güvenlik güçlerinin üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen öfkeli kadını sakinleştiremeyen polis ekipleri, S.E.'yi polis merkezine götürmek istedi. Bu sırada yeniden polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın, güçlükle gözaltına alınarak, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Son dakika: Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyordu! Harem Otogarı’ndaki skandal olayla ilgili flaş gelişme

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Saldırgan kadın hastanedeki kontrolün altından ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.E., cumhuriyet savcısından alınan talimat ile M.A.Z.'ye karşı "Kasten Yaralama", olaya müdahale eden polis ekiplerine karşı ise "Görevli Memura Mukavemet" suçlamaları ile adliyeye sevk edildi. Saldırgan kadın S.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika: Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyordu! Harem Otogarı’ndaki skandal olayla ilgili flaş gelişme

İstanbul Harem Otogarı'nda yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Alkollü olduğu iddia edilen bir kadın ilk başta büfeciyle tartışıp büfeye zarar verdiği ardından polis memurunun olay yerine gelmesi üzerine polise çıkıştığı öğrenildi. Olaya şahit olan bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan anlar şaşkına çevirdi.

POLİSİN SABIRLI TUTUMU TAKDİRLE KARŞILANDI

Polis memurunun yardımcı olmaya çalıştığı kadına, sakin bir şekilde "Bağırmayın!" dediği halde kadın "Ben bağırırım!" diyerek sesini sürekli yükselttiği ve polis memurunun üzerine yürüdüğü görüldü. Polise saygısızca yaklaştığı gerekçesiyle kadına sosyal medyada tepki gösterildi. Polisin sabırlı tutumu ise takdirle karşılandı.

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Son dakika: Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyordu! Harem Otogarı’ndaki skandal olayla ilgili flaş gelişme
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