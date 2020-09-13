Son dakika: Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyordu! Harem Otogarı’ndaki skandal olayla ilgili flaş gelişme

İstanbul Harem Otogarı'nda yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Alkollü olduğu iddia edilen bir kadın ilk başta büfeciyle tartışıp büfeye zarar verdiği ardından polis memurunun olay yerine gelmesi üzerine polise çıkıştığı öğrenildi. Olaya şahit olan bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan anlar şaşkına çevirdi.

POLİSİN SABIRLI TUTUMU TAKDİRLE KARŞILANDI

Polis memurunun yardımcı olmaya çalıştığı kadına, sakin bir şekilde "Bağırmayın!" dediği halde kadın "Ben bağırırım!" diyerek sesini sürekli yükselttiği ve polis memurunun üzerine yürüdüğü görüldü. Polise saygısızca yaklaştığı gerekçesiyle kadına sosyal medyada tepki gösterildi. Polisin sabırlı tutumu ise takdirle karşılandı.