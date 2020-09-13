SON DAKİKA: Türkiye'de 12 Eylül koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu son durum tablosu! Sağlık Bakanlığı corona virüsü ölü, vaka, iyileşen hasta sayısı nedir?

Son dakika haberleri... Eylül ayı ortaları ile beraber vaka sayılarında artış gözlemlenirken ülkemize ilişkin koronavirüs son durum bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu nokttada, Sağlık Bakanlığı 13 Eylül Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka, ölüm ile iyileşen hasta sayısı tablosu merak ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül 2020 Cumartesi gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklaması ile beraber Sağlık Bakanlığı'nin internet sitesinde de günlük son durum tablosu kamuoyuna duyuruldu.
Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.
Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? Haberimizden, 12 Eylül Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı sitesinde 12 Eylül corona virüs tablosu yayınlandı. İşte Bakan Koca'nın değerlendirmesi:
Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir.
11 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün.
10 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün.
9 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.
8 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.
7 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.
6 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım.