Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans kurumları arasındaki ortaklıkla birlikte her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online ile canlı çekilişi düzenlenerek şans oyunu severlere büyük ikramiye kazanma şansı sunulan Süper Loto sonuçları bugün (13 Eylül 2020 Pazar) günü yapıldı ve MP TV canlı yayın ile şanslı numaralar belirlenerek duyuruldu. 13 Eylül 2020 Pazar (bugün) yapılan canlı çekiliş için kazandıran numaraları doğru bilerek sunulan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler bugünkü şanslı numaraları öğrenmek ve biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek amacıyla Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. MPİ Şans Topu 13 Eylül çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (13 EYLÜL 2020 PAZAR)

Milli Piyango Online ile 13 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve günün kazandıran numaralarına ilişkin detaylar şöyle;