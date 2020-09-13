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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül 2020 Online ile BURADA

idaresi (MPİ) ile kurumlarınca ortaklaşa olarak her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) canlı çekilişi yapılmaya ve büyük ikramiye dağıtılmaya devam ediliyor. Şans oyunu severler her hafta olduğu gibi üzerinden bugün de () yapılacak için kazandıran numaraları doğru bilerek 18 milyon 698 bin 020 Türk Lirası büyük ikramiyenin sahibi olmak adına kupon doldurarak günün şanslı numaralarını öğrenmek için MPİ 13 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunu üzerinde araştırma yapıyor. 13 Eylül 2020 Pazar MPİ Süper Loto sonuçları ekranını bu başlık altında bulabilir ve üzerinden biletinize büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. İşte Milli Piyango Online ile günün kazandıran numaraları…

Giriş Tarihi: 13.9.2020 18:02 Son Güncelleme: 13.9.2020 18:02 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

İdaresi (MPİ) ve kurumları arasındaki ortaklıkla birlikte her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile canlı çekilişi düzenlenerek şans oyunu severlere büyük ikramiye kazanma şansı sunulan sonuçları bugün () günü yapıldı ve MP TV canlı yayın ile belirlenerek duyuruldu. 13 Eylül 2020 Pazar (bugün) yapılan için kazandıran numaraları doğru bilerek sunulan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler bugünkü şanslı numaraları öğrenmek ve biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek amacıyla Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. MPİ Şans Topu 13 Eylül çekiliş sonuçları ekranını burada bulabilir ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (13 EYLÜL 2020 PAZAR)

Milli Piyango Online ile 13 Eylül MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve günün kazandıran numaralarına ilişkin detaylar şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
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