Tarihi yalıda bıçaklı komşu paniği

II. Abdülhamid döneminde 1906'da Raimondo Daronco tarafından Sara Sultan'ın ikiz torunlarına yapılan Yeniköy'deki Faik ve Bekir Bey yalısında ikamet eden avukat Banu O. ve doktor Özlem O. adlı kardeşlerin komşularıyla başı dertte. Banu O. geçtiğimiz günlerde gece vakti çatıdan gelen sesler üzerine, üst kata çıktı. Cama yaklaştığı sırada çatıda panjura dayanmış ve elinde 30 santimlik kesici aletle duran birini fark etti. Bu kişinin yandaki yalıda oturan E.G. isimli kadının torunu E.O. (32) olduğunu fark etti. Büyük telaş ile ablasının yanına giden Banu O. polisi arayıp yardım istedi. Polis tarafından yakalanan E.O., psikolojik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle hastaneye yatırıldı. Ancak bir kaç gün sonra avukat Banu O.'ya telefon eden E.O. "Takip ediliyorsun, dikkatli ol" dedi. Bunun üzerine iki kardeş şikayeçi oldu. Aile Mahkemesi'ne başvuran avukat Banu O. koruma talebinde bulundu. Abla kardeşin 3 ay süreyle korunmasına karar verildi.