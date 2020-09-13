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Yamaç paraşütü yapan kayalıklara düşerek öldü

Giriş Tarihi: 13.9.2020 ABONE OL
Yamaç paraşütü yapan turist kayalıklara düşerek öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan İrlandalı turist kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. Ölüdeniz Mahallesi'ne tatile gelen İrlandalı Yury Vasılyevıch, atlayış yapmak için yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıktı. Hazırlıkların ardından tekli kalkış yapan Vasılyevıch bir süre havada uçtuktan sonra belirlenemeyen nedenden dolayı kayalıklara düştü. Bölgeye Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Vasılyevıch'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Yamaç paraşütü yapan turist kayalıklara düşerek öldü
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