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10 bilgisayarı 2 dakikada böyle çaldılar

'daki bir emlak ofisine gece geç saatlerde gelen 3 kişi kapıyı zorlayarak içeri girdikten sonra, 2 dakika içerisinde 10 bilgisayarı alarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 10:36 ABONE OL
10 bilgisayarı 2 dakikada böyle çaldılar

Hırsızlık , Tahtakale Mahallesi'ndeki Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi üzerinde bulunan emlak ofisinde geçen hafta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasının değişik açılardan saniye saniye görüntülediği olayda bir otomobil ile emlak bürosuna gelen 3 şüpheli, bir süre araç içerisinde bekledikten sonra dışarı çıkarak emlak bürosunun kilidini birkaç saniye içerisinde açtı.

10 DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI 2 DAKİKADAN AZ SÜRE İÇERİSİNDE...

Şüpheliler içeriye girerek, bir bölümü dolaplarda saklanan 10 dizüstü bilgisayarı 2 dakikadan az süre içerisinde alarak, yükledikleri otomobille kaçtılar. Başakşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayabilmek için soruşturmaya başladı.

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10 bilgisayarı 2 dakikada böyle çaldılar
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