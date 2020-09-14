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3 yaşındaki , bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü

İzmir'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yedikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki Yılmaz, yaşamını yitirdi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Kınık'ta oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yedi. Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 18:01 Son Güncelleme: 14.9.2020 18:07 ABONE OL
3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü

İzmir'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yedikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki Yılmaz, yaşamını yitirdi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Kınık'ta oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yedi. Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü

Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi. İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Yılmaz da rahatsızlandı. Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü.

3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü

Yapılan müdahalelere rağmen Yılmaz kurtarılamadı. Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yapılan işlemler sonrası çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, bugün kentte toprağa verildi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

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3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü
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