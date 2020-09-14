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9 aylıkken İspanyol gribini yenen adam 100 yıl sonra da koronavirüse meydan okuyor

100 yıl önce 9 aylıkken 500 milyon kişinin yakalandığı ve 50 milyon kişinin öldüğü İspanyol gribini yenen Brezilyalı adam bugün 102 yaşında. İkinci küresel salgında adeta bir mucizeye imza atan yaşlı adam bu kez de koronayı yendi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 21:44 Son Güncelleme: 14.9.2020 21:50 ABONE OL
9 aylıkken İspanyol gribini yenen adam 100 yıl sonra da koronavirüse meydan okuyor

Brezilya medyasına konuşan Oliveira'nın torunu Tatiana Cristina de Amorim, koronavirüs tespit edilen büyükbabasını bir daha göremeyeceğini düşündüğünü söyledi. Amorim, "Taburcu olduğunda ilk söylediği şey beni çok özlediği oldu. Ayrıca peynir yemek istediğini ve üzüm suyu içmek istediğini söyledi. Evini çok özlüyordu. Ailemiz dar bir durumdaydı, endişeliydik ama şükürler olsun her şey yolunda gitti" ifadelerini kullandı.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Dünya genelinde en fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 335 bini geçti. Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 131 bini geçtiği aktarıldı.

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9 aylıkken İspanyol gribini yenen adam 100 yıl sonra da koronavirüse meydan okuyor
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