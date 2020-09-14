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Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor

'nın İznik ilçesinde bir tatlıcıda satılan baklava görenleri hayrete düşürüyor. Argün Gürol isimli tatlıcı, 24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi ise 550 liradan satılıyor. Tatlıcı Gürol, yaptığı açıklamada "İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 14:40 Son Güncelleme: 14.9.2020 14:46 ABONE OL
Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor

'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.

Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor

Baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.

Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor

Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavanın ne kadar değerini göstermek olduğunu dile getirdi.

Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor

"TADI AYNI"

Argün Gürol, "İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var.

Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor

Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı" dedi.

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Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor
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