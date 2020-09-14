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Ankara'da korkunç olay! 3 kardeş hayatını kaybetti

Ankara'da Osman (24), (18) ve (17) kardeşler, içinde bulundukları otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu hayatını kaybetti. Bostancı kardeşlerin cenazeleri, bugün mezarlıkta yan yana toprağa verildi. 3 kardeşten geriye, bir süre önce babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 16:29 Son Güncelleme: 14.9.2020 16:32 ABONE OL
Ankara'da korkunç olay! 3 kardeş hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nda Çubuk Bayındır Barajı mevkiinde meydana geldi. Çubuk yönüne giden Osman Bostancı yönetimindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı.

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Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı da ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı da doktorların müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Abdulbaki Bostancı'nın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Bostancı kardeşlerin cenazeleri, bugün mezarlıkta yan yana toprağa verildi. 3 kardeşten geriye, bir süre önce babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.

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Ankara'da korkunç olay! 3 kardeş hayatını kaybetti
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