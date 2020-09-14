Arkadaşıyla tatile gittiği otelde dehşeti yaşadı!

"BU BİR ÇOCUK YA DA KADIN OLSAYDI ÖLÜRLERDİ"

Yaşadığı dehşet verici olayı anlatan Gökhan Diker, olay sonrası psikolojik tedavi görmeye başladığını ifade etti. Kafeslerinden çıkan pitbulların bir anda üzerine geldiğini belirten Diker şunları söyledi: "5 Eylül'de tatile gittim. Arkadaşımı otelin önünde bekliyordum, otelin köpeği 2 tane pitbull bir anda üzerime saldırdılar ve vücudumun çeşitli yerlerine zarar verdiler. Otelin sahibi kafesinden köpekleri saldığı gibi üzerime saldırdılar. O sırada saldırdılar her tarafıma, yüzümü kolladım yüzüme gelmesin diye. Bu bir çocuk ya da kadın olabilirdi ve ölürlerdi. Çok zor bir durum geçirdim. Arkadaşım aşağıya indi, beni hemen arabaya aldı ve hastaneye gittik, hastanede iğneler vuruldu vücuduma 100 taneye yakın her bir dikiş yerime iğne vuruldu. Şu anda 40 taneye yakın dikişim var."