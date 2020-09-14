2020 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

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2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? açıklanma tarihi belli oldu mu?

15 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü mülakat sınavının ardından sonuçları sorgulanıyor. Koronavirüs sebebiyle ertelenen sözlü sınavın ardından adaylar sınav sonuçları için bekleyişe geçmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ASDEP sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin güncel bilgi geldi. Peki ne zaman açıklanacak? 2020 açıklanma tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 14.9.2020 08:43 Son Güncelleme: 14.9.2020 08:44 ABONE OL
ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sonuçları için açıklamada bulundu. Koronavirüs sebebiyle bir süredir ertelenen ASDEP personel alımı sözlü sınavı, 15 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Adaylar mülakat sonuçlarını beklerken konuya yönelik güncel gelişmeleri araştırıyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ASDEP sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu. Buna göre; 2020 ne zaman açıklanacak, mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alımlarının sonuçlarını haftaya açıklıyoruz." dedi. İşte sınav sonuçlarına dair detaylar…

ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

ASDEP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları açıklanma tarihine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

ASDEP başvurularıyla ilgili son değerlendirmeleri yaptıklarını söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "ASDEP sonuçlarını haftaya açıklıyoruz." Açıklamasında bulundu.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

65 yaşını bitirmemiş olma

Alım yapılacak bölümler için üniversitelerin ilgili alanlarından mezun olmuş olmak.

ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

ASDEP NEDİR?

, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

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2020 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
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