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ATV uçurumdan yuvarlandı; İngiliz anne öldü, oğlu yaralandı

'nın Alanya ilçesinde gezintiye çıktıkları ATV'nin uçurumdan yuvarlandığı kazada İngiliz (34) yaşamını yitirdi, oğlu Elijah P. (10) ise yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 14:16 Son Güncelleme: 14.9.2020 14:23 ABONE OL
ATV uçurumdan yuvarlandı; İngiliz anne öldü, oğlu yaralandı

Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan İngiliz turist Pamele Hayley Griffiths ve oğlu Elijah P., dün saat 17.00 sıralarında ATV'yle gezintiye çıktı. Griffiths'in kullandığı araç Alara mevkisinde kontrolden çıkarak, uçurumdan yuvarlandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Griffiths'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, oğlu Elijah P. ise yaralandı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı çocuk ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Griffiths'in cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ATV uçurumdan yuvarlandı; İngiliz anne öldü, oğlu yaralandı
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