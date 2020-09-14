Bereketli geçen sezon balıkçıları mutlu ediyor

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, sezonun bereketli geçmesinin balıkçıları mutlu ettiğini söyledi.

Özelikle palamut avcılığının yüz güldürmeye devam ettiğini vurgulayan Tuncer, "Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığının 3-4 derece azalmasıyla avcılığın daha da artacağını bekliyoruz." dedi.

Tuncer, geçen sezona oranla balık avında ciddi derecede artış yaşandığını belirterek, "Palamut avcılığında yüzde 80'lere varan artış söz konusu. Yine diğer balık türlerinde artış yaşandığını gözlemliyoruz. İnşallah bu artış tüm sezon boyunca devam eder. Palamut gibi bol miktarda hamsi avlarız." diye konuştu.

Balıkçı Mert Kanal ise hava sıcaklığının yüksek seyretmesinin balık satışını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Yaz aylarında genel anlamda balık tüketiminin azaldığına işaret eden Kanal, "Eylül ayının ortasına gelmemize rağmen hava çok sıcak. Dolayısıyla bu durum balık satışlarını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar sıcak havada pek balık tüketmeye yanaşmıyorlar." ifadesini kullandı.