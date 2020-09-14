Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler

Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler

’nın Döşemealtı ilçesinde bir arazideki kafesler içinde bakımsız bırakılan 16 kaz ve 30’a yakın tavuk susuzluktan telef oldu.Bölgede kavga eden köpekleri ayırmaya gelen iki genç tarafından fark edilen olayın görüntüleri yürekleri sızlattı. Gençler, ölmek üzere olan tavukların kaplarını su ile doldurup hayata döndürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 09:51 Son Güncelleme: 14.9.2020 10:03 ABONE OL
Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde yaşayan Adem Feten ve Recep Çapacı, sabah saatlerinde bisikletleriyle geziye çıktı. Bir süre önce satın alınan ve sahibi tarafından içine küçük bir kafes yapılan yerin önünde iki köpeğin kavga ettiğini gören gençler ayırmak için bölgeye geldi. Gelen kötü kokudan rahatsız olan iki genç kafes içine baktıklarında onlarca kaz ve tavuğun telef olduğunu gördü.

Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler

Gençler o anları cep telefonuyla da görüntüledi. Recep Çapacı, hayvanların sahibine ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Belediyeden de bir cevap alamayan Çapacı, can çekişen tavukların ölmemesi için çektikleri hortumla suluklara su doldurdu. Önlerinde yem olan 16 kaz ve 30'a yakın tavuğun susuzluktan telef olduğu görüldü.

Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler

Özellikle 8 kazın su dolumu yapılan havuz gibi yerde üst üste ölmeleri büyük üzüntü oluşturdu. Yaklaşık bir hafta önce telef olan kaz ve tavuklardan yayılan kötü koku çevre sakinlerini de rahatsız etti. İki genç, kalan tavukların ölmemesi için kafesin sahibine çağrı yaptı.

Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler

"KÖPEK KAVGASINI AYIRMAK İÇİN GELDİK"
34 yaşındaki dekorasyoncu Recep Çapacı, sabah bisikletle geziye çıktıklarında bu kafesin önüne iki köpeğin dövüştüğünü ve ayırmak için arkadaşıyla bölgeye geldiklerini söyledi. Alana geldiklerinde ağır bir koku aldıklarını ve kümeslerin içinde ördek ve tavukların telef olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler

Çapacı, " Buranın sahibine ulaşmaya çalıştık ama başaramadık. Kafese de müdahale edemedik. Çünkü bizim zehirlediğimiz düşünülür diye müdahale etmedik. Belediyeyi aradık ama kimse gelmedi." dedi.

Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler

"HORTUMLA SU VERDİK"
Kafesin içinde 15-16 ördek ve çok sayıda tavuğun telef olduğunu gördüklerini ifade eden Recep Çapacı, " Dışarıda bir hortum bulduk. Bu hortumla kapının ağzındaki suluğa su doldurduk. Yaşayan 5-6 tavuk vardı, onların ölmesini istemedik. Kazlar havuzun içinde susuzluktan ölmüş. İçeri yem var ama su yok." dedi.

Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler

"SAHİPSİZ BIRAKILMASI DOĞRU DEĞİL"
Bu yerin sahibine ne olduğunu bilmediklerini ve yargısız infaz yapmak istemediklerini dile getiren Çapacı,"Bu hayvanların bir çoğu ölmüş, gerisinin yaşamasını istiyoruz. Hayvanların, bu sıcakta başı boş, sahipsiz bırakılması doğru değil. Havalar aşırı sıcak.

Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler

Tel örgünün arkasındaki sahipsizce bekleyen hayvanlar öldü. Bu manzara çok kötü. Bu da bir canlı insandan farkı yok. Bu hayvanların yaşamaya hakkı vardı. Ağır bir koku da etrafa yayılmış durumda." diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA