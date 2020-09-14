Bunun adı resmen cinayet! Çiftlikte yürek sızlatan görüntüler

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde yaşayan Adem Feten ve Recep Çapacı, sabah saatlerinde bisikletleriyle geziye çıktı. Bir süre önce satın alınan ve sahibi tarafından içine küçük bir kafes yapılan yerin önünde iki köpeğin kavga ettiğini gören gençler ayırmak için bölgeye geldi. Gelen kötü kokudan rahatsız olan iki genç kafes içine baktıklarında onlarca kaz ve tavuğun telef olduğunu gördü.



