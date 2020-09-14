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Haberler Yaşam Haberleri CANLI | Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Eylül Sayısal Loto çekilişi canlı yayın ile belli olacak! Bilet sorgula

CANLI | çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Sayısal Loto çekilişi canlı yayın ile belli olacak! Bilet sorgula

çekiliş sonuçları, şans oyunu oynayan on binler tarafından merakla araştırılıyor. Online koordinesinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi, canlı olarak yayınlanıyor ve her akşam bir şans oyunu çekilişi yer alıyor. Peki, tarihli, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu başlık altında, son sayısal Loto Çekiliş sonucu ve bugün canlı yayın ile Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi hakkında detaylar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 17:12 ABONE OL
Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Eylül Sayısal Loto çekilişi canlı yayın ile belli olacak! Bilet sorgula

çekiliş sonuçları bugün de Online çekilişi ile canlı yayında belli olacak! Şans oyunu tutkunları bugünkü Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayıma başladı. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayını ne zaman, saat kaçta? Bugüne ait Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu başlık altında yer alacaktır. İşte, en son kazandıran numaralar ve bugünkü çekilişin merak edilen bilgiler...

14 EYLÜL AYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA MOTORU

Sayısal Loto 14 Eylül çekilişi bu akşam Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak ve sonuçlar açıklanacak.

İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Eylül Sayısal Loto çekilişi canlı yayın ile belli olacak! Bilet sorgula

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 12 EYLÜL

Çılgın 'da 12 Eylül çekilişi Online'da yapıldı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

90, 52, 71, 6, 74, 54 ve joker 48

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Eylül Sayısal Loto çekilişi canlı yayın ile belli olacak! Bilet sorgula

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELERDİR?

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın çekilişlerini 'nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Eylül Sayısal Loto çekilişi canlı yayın ile belli olacak! Bilet sorgula

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Çılgın çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Loto çekilişlerini 'nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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CANLI | Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Eylül Sayısal Loto çekilişi canlı yayın ile belli olacak! Bilet sorgula
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