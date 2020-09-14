Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango ile 14 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları BİLET SORGULA

sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango ile 14 Eylül 2020 Çılgın BİLET SORGULA

Merakla beklenen Çılgın sonuçları açıklandı. Kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi resmi sitesi üzerinden açıklanırken 61 milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecan da giderek arttı. Şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler ise araştırmalarını sürdüyor. Haberimizin içerisinden bilet sorgulama işlemi yapabilir, kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 00:22 Son Güncelleme: 15.9.2020 00:23 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! 14 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online çekilişi ile Çılgın sonuçları belli oldu. Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun olmakla birlikte şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsattır. Haberimizin içerisinden bilet sorgulama işlemi yapabilir, kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz.

14 EYLÜL 2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi ile sayısal loto çekiliş sonuçlarına göre; kazandıran numaralar şu şekilde;

1-48-54-65-72-82 joker 23

Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! 14 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELERDİR?

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! 14 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Çılgın çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango ile 14 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları BİLET SORGULA
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA