Ülkemizde depremlerin yaşanmasından dolayı son depremler araştırmaları yapılmaya devam edilirken Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri de yakından takip ediliyor. Meydana gelen depremlerin nasıl ölçüldüğünü merak edenler ise deprem nasıl ölçülür sorusuna yanıt arıyor. Peki; deprem nasıl ölçülür? Deprem büyüklüğü ölçümü nasıl yapılır?

DEPREM NASIL ÖLÇÜLÜR? DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Depremlerin büyüklüğünü ölçmek için beş farklı yöntem kullanılmaktadır. İşte deprem ölçümü detayları:

1.YEREL BÜYÜKLÜK

Richter ölçeği olarak bilinen yöntemdir ve ses dalgaları ölçülerek depremin büyüklüğü tespit edilmektedir. Bu yöntem ile şiddetli depremlerin ölçümü yapılmamaktadır.

2.MOMENT BÜYÜKLÜĞÜ

En güvenilir deprem ölçümü yöntemlerinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Şiddeti 4 ve üzerindeki depremler için kullanılmaktadır.

3.SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK

Şiddeti 5'ten küçük depremler için kullanılmaktadır. Sismometre üzerinde yaratılan titreşimlerin ölçümü olarak bilinmektedir.

4.YÜZEY DALGASI BÜYÜKLÜĞÜ

Süreye Bağlı Büyüklük ve Yerel Büyüklük yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ve 6'nın üzerindeki şiddete sahip depremlerde kullanılır. Ölçüm yapılan mesafe arttıkça yöntemin güvenilir oluşu da artmaktadır.

5.CİSİM DALGASI BÜYÜKLÜĞÜ

Derinliklere inen dalgaların ölçüldüğü yöntem olarak bilinir.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ NE DEMEKTİR?

Fay hatlarındaki birikimin açığa çıkması ile yer kabuğunda yaşanan kırılma deprem olarak bilinir. Biriken enerji deprem ile açığa çıkmaktadır.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü "kırılan yüzeyin büyüklüğünü ve dolayısıyla ortaya çıkan enerjinin düzeyini belirten bir ölçü" olarak tanımlamaktadır.

AFAD ise "depremin ortaya çıkardığı toplam enerjiyi karakterize eden, aletsel ölçüm ve hesaplama sonucunda bulunan değere" depremin büyüklüğü adının verildiğini söylüyor.

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