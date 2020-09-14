Domuzlar kampa indi! Muğla’dan çarpıcı görüntüler

Ula'da, 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'ya akşam saatlerinde domuz sürüsü indi.

Muğla'da domuzlar kampa indi | Video

Orman kampına inen domuz sürülerinin uzun süre tatilciler tarafından kurulan çadırların önünde yiyecek araması dikkat çekti.

Tatilciler kamp çadırları yanına kadar yavruları ile gelen domuzları heyecanla görüntüledi. Domızlar köpeklerin havlamasına da tepkisiz kaldı. Bir süre yiyecek arayan domuz sürüsü, tekrar ormanlık alana girerek ortadan kayboldu.