Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Domuzlar kampa indi! Muğla’dan çarpıcı görüntüler

Domuzlar kampa indi! ’dan çarpıcı görüntüler

’nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü '' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne inen ve yiyecek arayan sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 14.9.2020 23:18 Son Güncelleme: 14.9.2020 23:28 ABONE OL
Domuzlar kampa indi! Muğla’dan çarpıcı görüntüler

Ula'da, 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'ya akşam saatlerinde domuz sürüsü indi.

Muğla'da domuzlar kampa indi | Video

Orman kampına inen domuz sürülerinin uzun süre tatilciler tarafından kurulan çadırların önünde yiyecek araması dikkat çekti.

Tatilciler kamp çadırları yanına kadar yavruları ile gelen domuzları heyecanla görüntüledi. Domızlar köpeklerin havlamasına da tepkisiz kaldı. Bir süre yiyecek arayan domuz sürüsü, tekrar ormanlık alana girerek ortadan kayboldu.

Pazar yerinde dehşet

ARKADAŞINA GÖNDER
Domuzlar kampa indi! Muğla’dan çarpıcı görüntüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA