AFAD’dan gelen son dakika haberine göre Ege Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizde gerçekleşen deprem Yunanistan’ın bazı bölgelerinde ve adalarında hissedildi. Deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bu başlık altında, Ege Denizi’nde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 14.9.2020 13:44Son Güncelleme: 14.9.2020 13:46ABONE OL
Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Ege Denizi ve Yunanistan'da hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.4 kilometre olarak açıklanırken, büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
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Ege Denizi’nde korkutan deprem! Deprem Yunanistan'da hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi