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’nde korkutan ! Deprem 'da hissedildi - ve son depremler listesi

’dan gelen son dakika haberine göre ’nde 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Denizde gerçekleşen deprem ’ın bazı bölgelerinde ve adalarında hissedildi. Deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bu başlık altında, Ege Denizi’nde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 13:44 Son Güncelleme: 14.9.2020 13:46 ABONE OL
Ege Denizi’nde korkutan deprem! Deprem Yunanistan'da hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Ege Denizi ve Yunanistan'da hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.4 kilometre olarak açıklanırken, büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

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Ege Denizi’nde korkutan deprem! Deprem Yunanistan'da hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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