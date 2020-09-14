Ekran Görüntüsü Alma - İphone Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Akıllı telefonlar arasında en çok tercih edilen markalar arasında yer alır. İphone kullanıcıları gerek kamera gerek yüksek hızlı performansı sayesinde kullandıkları telefondan oldukça memnundur. İlk kez İphone sahibi olan kişilerin ise araştırdığı bazı konular vardır. İphone ile ekrsn görüntüsü nasıl alınır sorusu da onlardan birisidir. İphone ekrsn görüntüsü alma işlemini ayrıntıları işe sizlere anlattık. İşte iphone ile ekran görüntüsü alma adımları...

İPHONE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMA

Akıllı telefon ve tablet kullananların en çok gerçekleştirdiği işlemler arasında belki de ilk sırada yer almaktadır. Özellikle sosyal medyada gördüğünüz bir görüntüyü sevdikleriniz ile paylaşmanın en kolay yolu olarak dikkat çeker. Çoğu kez ise saklamak istediğiniz bir bilgiyi kolaylıkla alıntı yapma olanağı sağlar.

İphone ile ilk kez tanışan kişiler ekran görüntüsü alma konusunda detayları bilgi sahibi olmak için doğru yerdeler. İphone ile ekran görüntüsü almak için;