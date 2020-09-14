Engelli kızını döverken görüntülenmişti! Komşularından şok iddia!

"ÇOCUKLARI KURTARABİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Mahalle sakinlerinden Ümmühan Dingin ise baba A.A.'nın çocuklarıyla birlikte yaklaşık 10 yıldır mahallede yaşadığını ve daha önce de birkaç kez böyle şiddet olayına şahit olduğunu söyledi. Dingin, "Daha önce de komşular polisi aradı. Polis geldi, bir yere kadar bir şey yapabildi. Baba, dövmediğini ve çocuklara eziyet etmediğini söyledi. Sosyal hizmetler müdürlüğünden de geldiler. Babaları ısrarla çocuklarını onlara vermek istemedi. Kendisi baktığını ve karınlarını doyurduğunu söyleyerek, kağıtları imzaladı ve görevlileri gönderdi. Mahalleli olarak bu çocukların dövüldüklerini kanıtlayabilirsek onları kurtarabiliriz diye düşündük. Mahallede oynayan çocuklar amcayı, en büyük kızını döverken görüntülemişler. Bu şekilde emniyete haber verildi ve olay sosyal medyaya yansıdı. Bu sayede çocuklar kurtuldu, çok mutluyuz. Dayak yediklerini görüp, seslerini duyuyorduk ve çok üzülüyorduk. Bu durum karşısında hiçbir şey yapmamak olmazdı. Elimizden bir yere kadar bir şey geliyordu ama şimdi onları kurtarabildik, çok mutlu ve sevinçliyiz. Devlet korumasına alındıktan sonra haberlerini de aldık. Yıkanmışlar, gittiklerinde karınları çok açmış, doyurulmuşlar. İnşallah bundan sonraki hayatlarında temiz ve mutlu şekilde yaşayacaklar" diye konuştu.