Olay, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Molla Gürani Caddesi üzerinde bulunan Molla Şeref Camisi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, camiden çıkan bir kişi aracına binmek üzereyken, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu.

İstanbul Fatih'te camiden çıkan kişiye silahlı saldırı kamerada | Video