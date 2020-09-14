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'te camiden çıkan kişiye silahlı saldırı kamerada

'te, cami çıkışında bir kişinin uğradığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Silahlı saldırı sonrasında saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan kişi çevredeki arkadaşlarının yardımıyla Samatya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 10:57 Son Güncelleme: 14.9.2020 11:07 ABONE OL
Fatih'te camiden çıkan kişiye silahlı saldırı kamerada

Olay, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Molla Gürani Caddesi üzerinde bulunan Molla Şeref Camisi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, camiden çıkan bir kişi aracına binmek üzereyken, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu.

İstanbul Fatih'te camiden çıkan kişiye silahlı saldırı kamerada | Video

Fatih'te camiden çıkan kişiye silahlı saldırı kamerada

Silahlı saldırı sonrasında saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan kişi çevredeki arkadaşlarının yardımıyla Samatya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih'te camiden çıkan kişiye silahlı saldırı kamerada

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan silahlı saldırı anı, çevredeki dükkanlara ait güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında, saldırganın aracın yanına kadar gelip ateş ettiği ve vurulan kişinin çevredeki arkadaşlarının yardımı ile hastaneye götürüldüğü gözüküyor.

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Fatih'te camiden çıkan kişiye silahlı saldırı kamerada
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