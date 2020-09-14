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Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler

'nın Gemlik ilçesinde, fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaş, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Gaspçılar ile suç ortakları kadınlar, yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 14:29 Son Güncelleme: 14.9.2020 14:35 ABONE OL
Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde bu sabah yaşanan olayda, O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.



İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.



Şüphelilerin sorgusu sürüyor

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Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler
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