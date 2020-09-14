Hem bıçakladı hem yağmaladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık günü İstanbul Şişli'de bıçakla yağma olayı meydana geldiği, Libya vatandaşı Al Raouf Salım Mıftah O.'nun bıçakla yaralanarak 200 dolar yağmalandığı kaydedildi. Mağdur Al Raouf Salım Mıftah O.'nun şüpheli ile çekilmiş selfie fotoğrafını göstererek şüphelinin eşkâlini bildirmesiyle araştırma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin Mouad K. olduğunun anlaşıldığı, aynı gün saat 22.30 sıralarında şüphelinin Eskişehir Mahallesi Küçük Akarca Sokak üzerinde görülerek yakalandığı, yakalandığında yapılan kaba üst aramasında bel kısmı ile kemeri arasında olayda kullanıldığı düşünülen siyah renkli 10 cm kesici tarafı bulunan bıçak ele geçirildiği anlatıldı.

Müşteki Al Raouf Salım Mıftah O. ifadesinde, olay günü gece saat 00.00 sıralarında Beyoğlu'nda bir gece kulübüne eğlenmek amacıyla gittiğini, burada kendisini Fas vatandaşı olarak tanıtan Mouad isimli kişi ile tanıştığını, daha sonra sabaha karşı 05.00 sıralarında kulüpten ayrıldıklarını, Taksim'de dolaştıklarını anlattı.

Harbiye civarında Babil sokak içerisinde iken Mouad'ın 'Ben buralarda oturuyorum' dediğini, sonrasında bıçağını çıkartıp sol baldırına saplamak suretiyle kendisi yere düşünce cebinden 200 dolar parasını alıp kaçtığını, yaralanması nedeniyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ambulans ile geldiğini belirtti.

İddianamede, müştekinin alınan hastane ve adli tıp raporuna göre sol uyruk bölgesinde 2 cm'lik kesici alet yarası nedeniyle hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandığının belirlendiği kaydedildi. Şüphelinin ise ifadesinde iddiaları reddetti.

Savcılıkça, müşteki ile şüphelinin birlikte eğlence mekânındaki fotoğraflarının her ikisinin beyanıyla da doğrulandığı üzere olay öncesinde eğlence mekanında ve sonrasında birlikte olduklarının belirlenmiş olduğu, şüphelinin yapılan sorgusunda ifadesine aykırı olarak bu kez müştekiyi yaralamadığını, parasını almadığını savunduğu kaydedildi. Şüphelinin müştekiyi kendi evinin bulunduğu yerde yağmalamasının da hayatın olağan akışına aykırı olduğunun savunulduğu belirtildi.

Savcılık, Mouad K.'nın 'Gece Vakti Silahla Yağma' suçundan cezasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kayseri'de 3 kişi bıçaklandı Kadını kurtardı kendi bıçaklandı