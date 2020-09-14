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'nin Çayırova ilçesinde, boş arazide bulunan . Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 22:23 Son Güncelleme: 14.9.2020 22:23 ABONE OL
Hurda minibüs bir anda alev aldı

'nin Çayırova ilçesinde, boş arazide bulunan . Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hurda minibüs bir anda alev aldı

Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde akşam saatlerinde, uzun süredir boş arazide park halinde duran, plakası ve sahibi bilinmeyen minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hurda minibüs bir anda alev aldı

Araziden yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurda minibüs bir anda alev aldı

İtfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale ederek alevleri söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.

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Hurda minibüs bir anda alev aldı
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