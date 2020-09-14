Instagram videoları nasıl ve nereden inidirilir? Instagram gönderi ve story hikaye videoları indirmek

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından olan İnstagram, her gün milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Her geçen gün yeni kullanıcıların katıldığı İnstagram'da, bazı kullanıcılar videoları telefonlarına indirmek istiyor. Bu noktada bu işlemin nasıl yapılacağı ise merak konusu oluyor. Peki, Instagram'dan video nasıl indirilir? İşte İnstagram'dan video indirme yöntemi…

INSTAGRAM'DAN VİDEO NASIL İNDİRİLİR?

Instagram'da izlediğiniz ve beğendiğiniz bir videoyu indirebilmek için şu yolları izleyebilirsiniz. Instagram videolarını Android'te indirmek istiyorsanız da, Google Play Store'da yer alan InstaSave programının Pro versiyonunu edinebilirsiniz. Normal versiyonunda fotoğraflarla ilgili işlemler yapabiliyorken, Pro versiyonda video indirme, reklamsız gösterim gibi özellikler bulunuyor ve medya dosyalarınızı sıkıştırarak e-mail, Bluetooth veya Dropbox aracılığıyla cihazınızın dışına taşıyabiliyorsunuz.

Gelelim iOS tarafına. AppStore'da da bu iş için iBolt Downloader & Manager'ı kullanabilirsiniz. Ücretsiz bir uygulama ve sadece Instagram değil, Youtube ve benzeri platformlardan da videolar indirmenize imkan tanıyor.

İNSTAGRAM NEDİR?

İnstagram günümüzde milyonlarca kullanıcı olan ve hemen hemen tüm mobil cihazlarda bulunan bir sosyal paylaşım uygulamasıdır.